Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 24 mars 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur les reliefs.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux sur le Royaume.

– Nuages bas associés à des formations brumeuses nocturnes et matinales sur les côtes nord et sud.

– Vent assez fort avec chasse-sable sur les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -03/02°C sur l’Atlas, -01/06°C sur le Rif et l’Oriental, 12/17°C sur l’Est des provinces du Sud et de 06/12°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 12/17°C sur l’Atlas, 17/23°C sur l’Oriental, le Rif, la Méditerranée, les versants Sud-Est, les plaines de Tadla et les côtes Nord, 28/33°C sur le Centre, le Souss et le Nord des provinces Sud, 33/38°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 23/28°C ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et entre Tanger et Mehdia, agitée entre Mehdia et Sidi Ifni et peu agitée à agitée au Sud.

Et voici les températures minimales et maximales prévues (Min Max):

– Oujda 07 23

– Bouarfa 04 20

– Al Hoceima 10 23

– Tétouan 08 23

– Sebta 08 21

– Mellilia 07 23

– Tanger 09 25

– Kénitra 07 23

– Rabat 07 19

– Casablanca 10 22

– El Jadida 11 25

– Settat 09 27

– Safi 10 28

– Khouribga 06 24

– Béni Mellal 10 25

– Marrakech 09 27

– Meknès 07 25

– Fès 06 21

– Ifrane 02 15

– Taounate 08 24

– Errachidia 07 23

– Ouarzazate 08 23

– Agadir 16 32

– Essaouira 15 21

– Laâyoune 20 35

– Smara 17 31

– Dakhla 12 24

– Aousserd 20 35

– Lagouira 16 18