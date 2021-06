Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 23 juin 2021, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Nuages bas accompagnés de formations brumeuses ou de la bruine, la matinée et la nuit, sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, les plaines atlantiques et le nord des provinces du Sud.

– Foyers légèrement instables sur le Haut Atlas.

– Temps stable et assez dégagé ailleurs.

– Chasse-sables sur les provinces du Sud.

– Temps venteux sur les côtes centre et le sud du pays.

– Températures minimales de l’ordre 07/13°C sur les reliefs, 11/15°C sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, 21/28°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays et de 14/21°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 18/25°C sur les reliefs et les côtes, 22/29°C sur la vallée de Moulouya, les plaines atlantiques et le nord-ouest des provinces du Sud, 26/33°C sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, les plaines intérieures et le nord de l’Oriental, 30/37°C sur les versants sud-est, le reste de l’Oriental et l’intérieur des provinces du Sud et de 36/42°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, entre Tanger et Mehdia et entre Tarfaya et Boujdour, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Tarfaya et agitée ailleurs.