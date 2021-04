Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 06 avril 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes et les plaines Nord avec formations brumeuses.

– Apparition de nuages cumuliformes sur le Haut et le Moyen Atlas.

– Nuages bas denses sur les côtes Centres avec risque de bruine.

– Temps peu nuageux en général.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur les reliefs, les Hauts plateaux et l’Oriental, 15/20°C sur le Sud-est et l’extrême Sud du pays et de 10/15°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 15/20°C sur les reliefs, 19/24°C sur le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les côtes Nord et Centre, la Méditerranée et l’Oriental, 24/30°C sur le Sud-Est, Rhamna, Tensift, l’intérieur de Chiadma, d’Abda et du Souss et le Nord des provinces Sud et de 31/36°C sur le Sud des provinces Sahariennes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée le long du Littoral atlantique.