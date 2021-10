Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 12 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps passagèrement nuageux sur le nord-ouest, la méditerranée et le rif avec possibilité de quelques ondées éparses et orages par endroits.

– Foyers orageux avec ondées ou averses sur le haut et le moyen atlas et l’oriental.

– Quelques formations brumeuses sur les côtes centre et sud.

– Ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Quelques rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et le sud de l’oriental.

– Température minimale de l’ordre de 09/15°c sur les reliefs, de 20/26°c sur les extrêmes sud et sud-est du pays et de 14/20°c partout ailleurs.

– Températures maximales en baisse sensible sur le nord-ouest et de l’ordre de 34/39°c sur l’extrême sud et sud-est du pays, 28/34°c sur l’intérieur du souss, le nord des provinces sud, 24/30°c sur l’oriental, les plaines nord et centre et de 20/25°c sur le Gharb, le Loukkos, la méditerranée et les reliefs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée devenant peu agitée la matinée entre Cap Spartel et Dakhla ailleurs.