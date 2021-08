Les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 2 août 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

-Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’Est des provinces Sahariennes.

-Nuages bas et formations brumeuses la matinée et la nuit près des côtes atlantiques.

-Temps stable avec ciel clair à peu nuageux partout.

-Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes Centre et Sud, le Sud-Est et l’Oriental.

-Chasse-sables par endroits sur l’intérieur des provinces Sud et le Sud-Est.

-Températures minimales de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces Sahariennes, 19/24°C sur l’Oriental et de 16/23°C ailleurs.

-Températures maximales de l’ordre de 38/44°C sur l’Est des provinces Sahariennes et le Sud-Est, de 30/36°C sur les plaines Nord et Centre et de 23/30°C sur les reliefs près des côtes.

-Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Caphadid et agitée à forte ailleurs.