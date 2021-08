Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 26 août 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Foyers instables sur l’Atlas, le Saiss, le Rif et l’Oriental avec averses orageuses éparses.

– Nuages bas denses sur la Méditerranée avec bruine locale

– Chasse-sables par endroits sur l’Oriental et le Sud du pays.

– Vent assez-fort de secteur Nord sur le Sud, modéré de Sud sur le Sud de l’Oriental et les versants Sud-Est et faible à modéré de Nord ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 28/34° sur le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces Sud, de 14/18°C sur l’Atlas et de 18/25°C partout ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 38/44°C sur les versants Sud-Est, l’est et le sud des provinces Sud, les plaines de phosphates et les plaies de Tadla, de 24/30°C sur l’Atlas et près des côtes et de 33/38°C partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Boujdour ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.