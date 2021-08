Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 19 août 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Baisse des températures sur le Souss, les provinces Sud et l’Oriental avec persistance de temps assez chaud sur les plaines de Tadla et les extrêmes Sud et Sud-Est du pays.

– Nuages cumuliformes et faiblement instables sur le Haut et le Moyen Atlas et l’Oriental avec possibilité de quelques ondées éparses et orages par endroits.

– Remontée de nuages tropicaux sur l’extrême Sud du pays avec orages et ondées éparses.

– Rafales de vents assez fortes sur le Sud-Est et le Sud du pays avec des chasse sables par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 25/33°C sur le Sud-Est, l’intérieur des provinces Sud et du Souss, de 15/20°C sur l’Atlas et de 20/25°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 39/45°C sur le Sud, le Sud-Est, l’intérieur du Souss et par endroits sur les régions intérieures à l’Ouest de l’Atlas, de 26/33°C sur l’Atlas et près des côtes et de 33/39°C ailleurs.

– Mer belle a peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte entre Boujdour et Lagouira et peu agitée à agitée ailleurs.