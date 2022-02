Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 13 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid la nuit et la matinée sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est, les plateaux de Phosphates et l’Oriental avec gelée locale.

– Formations brumeuses sur les plaines Atlantiques Nord, les côtes Centre et le Nord de l’Oriental et des provinces Sud.

– Temps stable et ciel clair à peu nuageux.

– Quelques chasse-poussières sur l’extrême Sud.

– Vent modéré d’Est sur l’extrême Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -04/02°C sur l’Atlas, de 00/06°C sur le Rif, l’Oriental, les plateaux de Phosphates et le Sud-Est, de 05/11°C sur les plaines Nord et Centre, 08/14°C sur le Souss et le Nord-Est des provinces Sud et de 15/18°C sur le reste des provinces Sud.

– Températures du jour en légère baisse sur le Sud et en légère hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée entre Cap Cantin et Trafaya ainsi que peu agitée ailleurs.