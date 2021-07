Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 09 juillet 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps chaud à très chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, l’intérieur du Souss et le Sud-Est.

– Ciel nuageux sur l’Ouest de la Méditerranée avec bruine ou faibles pluies locales.

– Quelques formations brumeuses locales sur les côtes atlantiques Nord et Centre.

– Temps passagèrement nuageux sur l’Atlas, ses régions voisines, l’Oriental et le Sud-Est et clair à peu nuageux ailleurs.

– Chasse-sables par locales sur les provinces Sud et le Sud-est.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois et assez fort sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et les provinces Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 26/32°C sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental, de 21/27°C sur Saiss et l’extrême Sud du pays et de 17/24°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 24/30°C sur les côtes atlantiques et la Méditerranée, de 29/35°C sur les reliefs et l’intérieur des provinces Sud, de 36/41°C sur l’Oriental, les plateaux de phosphates et Oulmès, Doukkala, Abda, Chiadma et Souss et de 39/46°C sur le reste du royaume.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée, devenant forte le matin sur le Détroit, agitée à forte le long du littoral atlantique.