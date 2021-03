Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 07 mars 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Pluies ou averses orageuses pouvant être localement fortes avec risque de grêle sur la Méditerranée, le Tangérois et le Rif.

– Pluies ou averses parfois orageuses sur le Moyen Atlas, l’Oriental, les côtes et les plaines Nord.

– Nuages denses sur le Nord-Ouest des provinces Sud, le Souss, le Centre, le Haut Atlas avec gouttes ou faibles pluies éparses.

– Quelques chutes de neige sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas.

– Temps assez froid sur l’Atlas et le Rif.

– Chasse-sables sur l’intérieur des provinces Sud.

– Vent modéré à assez fort sur de secteur nord sur les provinces Sud et variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas et le Rif, de 03/08°C sur l’Oriental, Oulmès et les versants Sud-Est, de 07/13°C sur le Nord et le Centre ainsi que sur le Nord des provinces Sud et de 12/17°C sur l’extrême Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 05/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/14°C sur l’Oriental et les plateaux de Phosphates, de 14/19°C sur la Méditerranée, les versants Sud-Est et les plaines Nord et Centre, le Souss et les côtes Sud et de 20/27°C sur le Sud.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée sur les autres côtes marocaines.