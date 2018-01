Météo: froid, pluie et neige ce dimanche

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 28 janvier 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Temps froid notamment sur les reliefs, le Sud-est, l'Oriental et les hauts plateaux.

- Pluies ou averses parfois orageuses et pouvant être modérées à localement importantes sur la Méditerranée, l'Oriental, le Rif, le Saiss, le Moyen Atlas, l'est du Haut Atlas et les versants sud-est.

- Chutes de neige abondante sur l'Oriental, le Rif, les Haut et Moyen Atlas à partir de 800 m.

- Nuages denses sur le reste nord et centre, avec risque de faibles pluies éparses par endroits et par moments, et ciel peu nuageux ailleurs.

- Chasse-sable sur les provinces du Sud, l'Oriental et le sud-est du pays.

- Vent assez fort à fort d'est sur le Tangérois, modéré à assez fort de secteur est à la Méditerranée et l'Oriental, modéré de nord à est sur les côtes et les provinces du Sud et faible à modéré de secteur est ailleurs.

- Températures du jour en baisse, notamment sur le centre et le sud-est du pays.

- Mer peu agitée à agitée devenant forte la nuit en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Mehdia et Casablanca, agitée à forte ailleurs sauf entre Cap Ghir et Dakhla où elle sera forte à très forte le matin.