Météo: des nuages bas ce samedi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 19 mai 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN) :

- Nuages bas assez denses et fréquents par endroits près des côtes atlantiques, avec des bancs de brume ou de brouillard, ou parfois de la bruine sur le littoral atlantique centre.

- Nuages instables sur les reliefs du Rif et de l'Atlas, les versants sud-est et les plateaux des phosphates et d'Oulmès et pouvant déborder sur le Saiss, les plaines intérieures Nord et les plaines à l'Ouest de l'Atlas avec ondées ou averses orageuses.

- Ciel peu à clair ailleurs sur le Royaume.

- Vent modéré d'est sur le Tangérois, de secteur Nord sur les provinces sud et faible à modéré de nord à ouest sur les plaines nord et de secteur nord à variable ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 05/10°C sur les reliefs du Rif et de l'Atlas, 09/14°C sur l'Oriental, la Méditerranée, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, le Saiss, les cotes centre et le nord des provinces sud et de 15/20°C ailleurs sur les plaines, le sud-est et les provinces sud.

- Température maximale de l'ordre de 11/16°C sur les reliefs et le sud de l'Oriental, de 16/21°C sur la rive méditerranéenne, le nord de l'Oriental, les plateaux de phosphates et d'Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, Al Haouz et les côtes centre et le nord des cotes sud, de 21/26°C sur le tangérois, le Saiss, le littoral atlantique, le Souss, Chaouia, Chiadma et les versants est de l'Atlas, de 26/31°C sur le Gharb, Loukkous , l'intérieur de Doukkala et d'Abda et le Nord des provinces sud et de 31/36°C sur les extrêmes sud et sud-est du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée sur le littoral atlantique.