Météo. Ciel nuageux et risque d'orages par endroits ce lundi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 07 mai 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses et risque d'orages par endroits sur les plaines Nord et Centre, le Rif, les plaines intérieures, le Saiss, les plateaux de phosphates et d'Oulmès, les plaines de Tadla, Rhamna, le Haouz, les reliefs de l'Atlas et leurs plaines Ouest.

- Nuages bas denses le matin sur les côtes Centre avec bruines locales ou faibles pluies.

- Développement de nuages instables l'après-midi et la nuit avec des averses et orages sur les versants Sud-est et l'Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux sur le littoral méditerranéen avec faibles ondées éparses la matinée et ciel peu nuageux ailleurs.

- Chasse sable par endroits sur les provinces Sud.

- Vent modéré de nord sur l'Oriental et les provinces Sud et faible à modéré, de sud-ouest à ouest sur les plaines Nord et Centre, de sud sur le Sud-est et de nord à variable en général ailleurs.

- Températures minimales variant de 04/09°C sur les reliefs, de 09/14°C sur l'Oriental, le Saïss, les plateaux de phosphates et Oulmès, les plaines atlantiques nord et centre, le Souss, le nord des provinces Sud et les plaines intérieures et de 14/20°C sur les côtes, l'extrême sud et le sud-est du pays.

- Températures maximales oscillant de 09/14°C sur les reliefs de l'Atlas, de 14/20°C sur la Méditerranée, le Rif, les plaines atlantiques Nord et Centre, les plateaux de phosphates, le nord de l'Oriental, le Saiss, les plaines intérieures, le Souss, les plaines de Tadla, Rehamna et le nord-ouest des provinces Sud et de 25/31°C sur les versants sud-est et les provinces sahariennes.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le détroit et le long des côtes atlantiques.