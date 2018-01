Météo: ciel passagèrement nuageux ce dimanche

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de dimanche 14 janvier 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Temps froid avec gelée sur les reliefs et les hauts plateaux.

- Temps nuageux avec pluies ou averses localement modérées et orage par endroits avec risque grêle locale sur le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, Doukkala, Abda, le Rif, la Méditerranée, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le haut et le moyen Atlas, les plaines de Tadla et de Tensift et le nord de l'Oriental.

- Chute de quelques flocons de neige sur le Rif et le haut et le moyen Atlas à des hauteurs dépassant 1.400m.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le reste nord avec risque de quelques gouttes éparses sporadiques et clair peu nuageux ailleurs.

- Vent modéré à localement assez soutenu de secteur nord sur les provinces sud et les côtes centre, modéré de sud-ouest à ouest sur les plaines nord et faible à modéré de secteur sud ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -04°C à 02°C sur les reliefs, de 02°C à 07°C sur l'Oriental, le sud-est, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le Loukkos et le Gharb, de 07°C à 12°C sur les côtes, le Saiss, les plaines intérieures, la Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, le Souss et le nord des provinces sud et de 12°C à 17°C ailleurs.

- Températures maximales de l'ordre de 05°C à 10°C sur les reliefs, de 10°C à 15°C sur l'Oriental, le Saiss, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, les plaines à l'ouest de l'Atlas, le Tangérois et le Loukkos, de 15°C à 20°C sur la Chaouia, Doukkala, Abda, Chiadma, le Souss, le sud-est et le nord-ouest des provinces sud et de 21°C à 27°C ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur le Méditerranée, sur le Détroit, agitée entre Tarfaya et Boujdour et agitée à forte ailleurs.