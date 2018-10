Météo: baisse sensible des températures ce dimanche

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 14 octobre 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Baisse sensible des températures sur les plaines nord-ouest, avec persistance de temps assez chaud sur l'extrême sud du pays.

- Passages nuageux denses sur les plaines atlantiques au nord de Safi, le Tangérois, le Loukkos, le Rif, les plateaux de phosphates et d'Oulmès, le Saiss, le nord de l'Oriental, les reliefs de l'Atlas et leurs plaines avoisinantes, avec ondées ou averses orageuses éparses.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les côtes atlantiques centre, l'Oriental et l'est de la Méditerranée.

- Chasses sable par endroits sur les provinces, le Sud-est et le sud de l'Oriental.

- Vent modéré à assez fort de secteur sud-ouest, à ouest sur la majeure partie nord et centre du pays et de secteur nord sur les provinces du Sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le détroit, entre Tanger et Tantan et au Sud de Boujdour, et peu agitée à agitée entre Tantan et Boujdour.