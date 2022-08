Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 28 août 2022:

– Nuages instables avec averses orageuses et grêle locale par endroits sur l’Atlas et ses régions ouest, le Rif, l’Oriental, l’anti-Atlas, le sud-est et les provinces du sud.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Saiss, la Méditerranée, le reste des plaines Nord et Centre avec ondées et orages épars. – Formations brumeuses et bruines par endroits près des côtes Centre et sur les plaines atlantiques Nord et la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les provinces du sud, le sud-est, l’Oriental et localement sur les côtes Centre avec des chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 13/19°C sur l’Atlas, 25/31°C sur le Sud-est et l’est des provinces sahariennes et de 18/25°C sur le reste du Royaume.

– Températures maximales en légère baisse sur le sud-est et l’Atlas et en hausse généralement ailleurs.

– Mer peu agitée à belle sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Cap Sim et peu agitée à agitée entre Cap Sim et Boujdour.