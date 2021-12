Le gouvernement marocain a décidé d’interdire toutes les célébrations du Nouvel an, que ça soit dans les hôtels, les restaurants ou même les établissements touristiques. Noureddine Harrak, président de l’Association nationale des patrons des cafés et des restaurants au Maroc (ANPCRM), affirme que cette décision était prévisible et n’aura pas d’impact grave sur les professionnels du secteur.

Cette année encore, les festivités du Nouvel an auront un goût d’inachevé. Les cafés, restaurants et hôtels ne pourront pas organiser de soirées ou des programmes spéciaux ce soir-là et devront fermer leurs portes à 23H30.

Contacté par H24 Info, Noureddine Harrak président de l’ANPCRM dit ne pas avoir été surpris par cette décision du gouvernement, qui a eu le mérite de l’annoncer plus tôt en laissant une marge de manœuvre aux professionnels du secteur.

«Le bureau national s’est réuni le soir même de l’annonce et nous avons été presque unanimes pour dire que cette décision n’aura pas un grand impact sur notre activité», indique notre interlocuteur. En effet, selon le président «les habitudes des clients ont changé depuis la pandémie du Covid». «Les cafés se vident à partir de 22H, sauf lorsqu’il y a un match de football, et même, nous avons moins de fréquentation qu’auparavant (…) il faut croire qu’on a tous été formatés pour rentrer tôt à la maison», lâche-t-il.

Toutefois, certains restaurants seront plus impactés par ce couvre-feu, surtout ceux proposant une animation et des repas spéciaux pour le Nouvel an, nuance le président, notant qu’ils représentent près de 10% des professionnels du secteur.

La décision du gouvernement a été prise sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire, et dans le cadre du renforcement des mesures préventives nécessaires pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Outre la fermeture des cafés et restaurants à 23h30, le gouvernement a décidé d’instaurer un couvre-feu nocturne dans la nuit du Nouvel An de minuit à 06h00.