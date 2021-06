Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de l’homme d’affaires Id Hali Bicha, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis.

En cette triste circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses proches et à l’ensemble de ses amis et admirateurs, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable.

Le Roi dit également se remémorer, avec estime, les qualités louables du regretté, notamment son patriotisme sincère qu’il a incarné soit en tant qu’homme d’affaires compétent attaché aux constantes de la Nation et à ses sacralités et fidèle au glorieux trône Alaouite, ou en tant que mécène connu pour ses multiples œuvres caritatives, dont sa contribution et son soutien aux projets et aux chantiers sociaux et humanitaires de la Fondation Mohammed VI pour la Solidarité, outre sa générosité envers les apprenants du Saint Coran.

Tout en partageant la peine de la famille du défunt, le souverain implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et de rétribuer amplement le défunt pour ses services louables rendus à sa Patrie et pour les bonnes actions qu’il a accomplies, et de l’accueillir parmi ses fidèles serviteurs.