Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST), suite au décès de sa mère.

Dans ce message, le roi affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde tristesse le décès de la mère de Hammouchi, que Dieu bénisse son âme et l’accueille dans Son vaste paradis parmi Ses fidèles vertueux.

En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime à M. Hammouchi, et à travers lui, à l’ensemble des membres de sa famille, ses condoléances les plus attristées et ses sentiments de compassion les plus sincères en cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de récompenser M. Hammouchi de la bénédiction de sa mère et de lui accorder patience et réconfort.

« Votre foi inébranlable en le destin inéluctable de Dieu ne fait, dans une telle épreuve, que renforcer votre patience, et que Dieu vous en rétribuera amplement », souligne le roi dans ce message, relevant que la meilleure consolation après cette disparition est que la défunte a donné naissance à des hommes et des femmes vertueux à qui elle a inculqué une bonne éducation basée sur les vertus nobles et les valeurs du patriotisme sincère et de l’attachement aux constantes de la Nation et ses sacralités.

Le souverain prie le Très-Haut d’entourer la défunte de Sa vaste miséricorde et pardon et la « rétribuer amplement pour ses bonnes œuvres et de l’accueillir, aux côtés, de ton père, dans Ses vastes paradis parmi les prophètes, les martyrs et les vertueux ».

« Tout en partageant votre peine suite à cette perte cruelle, Nous vous assurons de Notre bienveillance et de Notre haute sollicitude », a ajoute le roi dans son message.