Interrogé sur le démenti publié mercredi par l’ambassade de France au Maroc, sur l’affaire Ferhat Mehenni-Cnews, le porte-parole du gouvernement a fait part de son incompréhension.

Le Maroc a réagi, par la voix du porte-parole du gouvernement, au démenti publié jeudi par l’ambassade de France, sur l’annulation à la dernière minute d’une rencontre programmée sur Cnews avec le président du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) Ferhat Mehenni.

« Je me demande simplement si cela rentre dans le cadre des règles (ndlr, diplomatiques) », s’est d’abord interrogé Mustapha Baitas, lors du point de presse hebdomadaire tenue en début d’après-midi après le conseil du gouvernement, en réponse à une question de Goud.ma sur le sujet.

« Je me demande aussi si les ambassades font ça d’habitude et si les autres ambassades de France dans les différents pays du monde font ce que l’ambassade au Maroc a fait ? », a ajouté le ministre.

Dans une note publiée jeudi sur les réseaux sociaux, l’ambassade de France au Maroc a indiqué avoir « pris connaissance de déclarations à la presse et de commentaire dans la presse laissant entendre que les autorités françaises seraient intervenues auprès d’une chaine de télévision française pour qu’elle ne laisse pas s’exprimer l’un des invités d’une émission d’information ».

Démenti pic.twitter.com/NRZgHNReTM — La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) October 5, 2022

« L’ambassade française dément formellement ses allégations. La France demeure engagée en faveur de la liberté de la presse et de la liberté d’expression partout dans le monde. Le pluralisme des médias, le droit d’informer ou d’être informé et la capacité d’exprimer des points de vue critiques sont essentiels au débat démocratique. La défense de ces principes, qu’elle s’applique à elle-même, est également une priorité de sa politique étrangère », lit-on dans la note.

Un faux pas ?

En réaction à ce démenti, plusieurs médias et internautes au Maroc se sont demandés pourquoi l’ambassade de France au Maroc publiait un démenti sur une affaire qui ne concerne, à priori, pas le royaume.

« Quelle mouche a encore piqué l’ambassade de France au Maroc? « , a titré L’Observateur du Maroc et d’Afrique. « Cette réaction, impulsive et mal calculée s’ajoute à bien d’autres du même genre. Toutes sont révélatrices d’un certain regard sur le Maroc auquel doivent s’intéresser non pas les politiques, mais les psycho-sociologues », a fustigé la version électronique de l’hebdomadaire marocain.

« L’ambassade de France au Maroc a commis une mise au point qui implique le royaume avec une affreuse langue de bois, sans même citer les protagonistes », a estimé de son côté le journal en ligne Barlamane.com. Ce « démenti interpelle et pose de nombreuses questions, puisqu’aucun des acteurs de ce scandale médiatique n’est marocain », a également relevé Menara.ma.

Pour Le360, ce démenti est « intempestif » et a « de quoi laisser perplexes les Marocains ». « Mais que vient faire le Maroc dans cette galère? », s’est encore interrogé le journal.