Pierre Casalta, fondateur de Radio Méditerranée Internationale Médi1 et de la chaîne Medi1Sat, est décédé lundi 06 décembre 2021, annonce la chaine tangéroise sur son compte Twitter.

Discret, Pierre Casalta a fondé dans les années 80 Médi-1, la radio tangéroise qui, au fil des ans, a réussi à séduire des millions d’auditeurs sur l’ensemble du Maghreb. L’homme avait son propre style et sa vision atypique. Il avait recruté des journalistes dans les meilleures rédactions françaises et à la radio nationale marocaine pour les arabophones.

Décès ce lundi 06 décembre 2021 de #PierreCasalta, fondateur de Radio Méditerranée Internationale @medi1radio et de la chaîne Medi1Sat, avant que celle-ci ne devienne @Medi1TV pic.twitter.com/9GpEGK9M3b — Medi1TV Afrique (@Medi1tvAfrique) December 6, 2021

Le but étant que la station puisse diffuser 24 heures sur 24, alternant l’arabe et le français. Une soixantaine de journalistes et animateurs se relaient pour assurer les différents programmes. Avec Médi-1, Pierre Casalta a même initié la tradition d’information matinale au Maghreb.

En décembre 2006, il lance Médi1Sat, Un projet qu’il a mis une quinzaine d’années à réaliser avant de laisser à d’autres le soin de le gérer.