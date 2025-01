La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Martil s’est transformée, ce jeudi, en véritable arène où de violents affrontements ont éclaté causant des dégâts physiques et matériels.

Des affrontements violents ont éclaté, ce jeudi après-midi, au sein de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Martil, entre deux factions étudiantes. Ces affrontements ont causé des blessures, des arrestations et des dégradations matérielles, incluant la casse de voitures et de diverses installations dans et autour de la faculté. Les armes utilisées comprenaient des sabres, des pierres et des bâtons. Les forces de l’ordre sont intervenues pour sécuriser la zone.

Selon des médias locaux, les affrontements ont commencé vers 13 heures, entre les étudiants de la faction de la gauche progressistes et les membres de la faction également de gauche «Al Korass (brochure)». La situation aurait dégénéré après un débat animé concernant le report des examens, qui a dégénéré en altercations violentes.

Les affrontements ont eu lieu dans la cour principale de la faculté, avant de se déplacer vers la zone du cafétériat des étudiants, puis à l’extérieur de la faculté. Les échanges de pierres entre les deux factions se sont intensifiés. Le groupe « Al Korass » restant à l’intérieur de la faculté, tandis que le groupe « Progressistes » était à l’extérieur.

Les scènes de violence ont forcé plusieurs étudiants et employés à fuir, tandis que d’autres se sont retrouvés piégés dans leurs bureaux ou à la bibliothèque de l’établissement, dans une atmosphère de panique et d’appels à l’intervention des forces de l’ordre.

Les affrontements ont causé plusieurs blessés et des dégradations importantes, notamment des vitrines brisées dans les locaux de la faculté, des véhicules endommagés à proximité et des restaurants rapides détruits.

Intervention des forces de l’ordre

Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues après avoir été alertées, procédant à l’arrestation de certains participants aux violences et au transport de blessés à l’hôpital. Les deux factions se sont dispersées après l’arrivée de la police.

La faction « Étudiants progressistes – Martil » a publié un communiqué sur Facebook, dénonçant l’attaque subie par ses membres de la part des « partisans du mouvement de résistance », qui auraient fait appel à des éléments extérieurs à la communauté étudiante, ce qui a entraîné des blessures parmi les militants. Aucune réaction officielle n’a encore été donnée par le groupe « Al Korass ».

Il s’agit des affrontements les plus violents à l’Université Abdelmalek Saâdi de Tétouan depuis ceux survenus en avril 2022, lorsque des altercations entre des groupes étudiants de gauche et islamistes à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines avaient entraîné des blessures et l’arrêt des cours.