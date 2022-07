Les éléments de la préfecture de police à Marrakech ont procédé, mardi, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation d’un individu âgé de 29 ans, pour son implication présumée dans une affaire d’homicide volontaire associé au vol sur une ressortissante étrangère.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause, aux multiples antécédents judiciaires dans des affaires de vol et qui était sous l’emprise de l’alcool, a profité de la non-fermeture de la porte extérieure de l’appartement de la victime, une ressortissante espagnole de 90 ans, établie au Maroc, pour s’infiltrer dans son domicile, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le suspect a agressé physiquement la victime, causant sa mort, avant de s’emparer d’un téléviseur, d’équipements de cuisine et de vêtements.

Les recherches et investigations menées par les éléments de la police et les services de la DGST ont permis l’interpellation du mis en cause en un court délai après son forfait, ajoute la même source, faisant savoir que les perquisitions ont abouti à la saisie et la restitution des objets volés.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de ce crime, conclut le communiqué.