Trois gérants de restaurants ont été interpellés par les gendarmes de Bab Doukkala, à Marrakech, mercredi dernier pour non-respect des mesures sanitaires. Ils ont été déférés jeudi dernier, en état d’arrestation, devant le juge général.

Trois restaurateurs qui avaient transformé leurs établissements en boîtes de nuit, le couvre-feu nocturne passé, ont été interpellés mercredi dernier par les gendarmes de Bab Doukkala, à Marrakech, rapporte le quotidien Assabah. Les trois mis en cause ainsi que des clients présents sur les lieux ont été déférés jeudi dernier, en état d’arrestation, devant le parquet général, accusés d’avoir violé l’état d’urgence sanitaire.

Les trois mis en cause ont été poursuivis pour non fermeture du local à l’heure fixée par les autorités, rébellion contre le couvre-feu nocturne et non imposition des règles sanitaires aux clients. Ces derniers ont d’ailleurs été verbalisés pour certains, conduits au siège de la gendarmerie pour d’autres, où ils ont été poursuivis pour non respect des mesures préventives contre le coronavirus et violation du couvre-feu nocturne.

Tous été libérés dans la soirée, ils ont néanmoins été sommés de se présenter, le lendemain, devant le parquet général.

De son côté, le ministère public devrait alors statuer sur le sort réservé aux gérants des restaurants qui ont violé le couvre-feu nocturne.

Pour rappel, les violations de l’état d’urgence sanitaire sont courantes dans la banlieue de Marrakech. Récemment, dans une discothèque située dans la région de Tassaltant, 32 personnes ont été interpellées dont des filles mineures en plus du gérant, des serveurs et quelques clients après la fuite de la majorité d’entre eux.