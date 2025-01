Les éléments de la police de la préfecture de sûreté de Marrakech, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont arrêté, samedi, deux individus âgés de 31 et 33 ans, soupçonnés d’être impliqués dans la possession et le trafic de drogues et de substances psychotropes.

Les suspects étaient à bord d’une voiture légère dans une aire de repos de l’autoroute reliant Marrakech et Casablanca, précise la DGSN dans un communiqué. La fouille de leur véhicule a permis aux agents de saisir 30.007 comprimés psychotropes de type « Rivotril » et « Lyrica« , en plus de la saisie de 205 grammes de cocaïne et d’une somme d’argent suspectée de provenir du trafic de drogue.

مراكش..إجهاض عملية للاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 30 ألفا وسبعة (30.007) قرصا طبيا مخدرا و312 غراما من مخدر الكوكايين في عملية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/o1zFuzmnsO — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) January 4, 2025

La perquisition effectuée aux domiciles des suspects dans la ville de Marrakech a permis la saisie de 107 grammes supplémentaires de cocaïne, conclut le communiqué.