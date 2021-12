L’adjoint de l’ancien président du conseil communal de Marrakech était poursuivi au côté de plusieurs autres accusés pour abus d’autorité.

Hamid Chehouani, l’un des adjoints de Mohamed Larbi Belcaid, ancien maire PJD de Marrakech, a été condamné lundi a 18 mois de prison ferme et une amende de 5.000 dirhams, pour « fraude, abus d’autorité et non dénonciation d’un délit », entre autres, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du 16 décembre. La peine a été prononcée par la Chambre criminelle du tribunal de Première instance de Marrakech.

Le procureur général avait requis cinq ans de prison ferme contre l’accusé. L’audience a duré près de dix heures, avant le verdict soit rendu très tard dans la nuit. La même Chambre a décidé de ne pas tenir les autres prévenus pour responsables dans cette affaire et a déclaré leur innocence.

Le juge a également décidé que le « premier prévenu » devait verser une indemnité de 50.000 dirhams à un certain Y.M.

Le procureur général près le tribunal de Première instance de Marrakech avait ordonné à la police judiciaire d’ouvrir une enquête concernant le contenu d’une plainte déposée par la Wilaya de la région. Dans cette plainte, Hamid Chehouani est accusé d’avoir profité de son poste pour faire croire à une femme qu’il allait trouver un poste d’agent d’autorité à son fils, en contrepartie de 30.000 dirhams.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait une discussion entre lui et cette femme, ce qui a poussé le ministère public à le poursuivre.

L’ancien maire Mohamed Larbi Belcaid et un autre de ses adjoints Younes Benslimane étaient également poursuivis dans une autre affaire de dilapidation de biens publics. Il s’agit notamment de la relation qu’entretenait ces deux élus avec un certain H.Z., homme d’affaire réputé de la ville ocre. Ce dernier qui possède une entreprise aurait profité de plusieurs contrats passés pendant la la Conférence de Marrakech de 2016 sur les changements climatiques (COP 22), pour une valeur de 280 millions de DH.