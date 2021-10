En ces temps post-Covid marqués par une crise mondiale touchant le secteur du tourisme, la ville de Marrakech continue d’aiguiser l’appétit des investisseurs.

Marrakech a toujours su s’imposer comme une destination incontournable au niveau international grâce à son patrimoine culturel riche, sa vie nocturne trépidante et sa gastronomie typique. La ville ocre est tout aussi attractive pour les touristes que pour les investisseurs, notamment hôteliers, qui perçoivent tout le potentiel d’une ville aussi dynamique et tendance, même après la crise du Covid-19. Et ce n’est pas un certain Cristiano Ronaldo qui dira le contraire. Lui qui s’apprête à inaugurer dans les prochains jours un nouveau hôtel dont le nom contient les initiales du football « CR7 ».

Un établissement bâti sur une superficie de cinq hectares. Il dispose de 174 chambres, deux restaurants dont un en rooftop, un centre d’affaires, un spa avec salle de fitness et une piscine.

Il s’agit du premier établissement hôtelier de l’ancien du Real Madrid sur le continent africain. Cette nouvelle adresse est nichée au cœur du projet M Avenue qui regroupe complexe regroupant plusieurs projets immobiliers, commerciaux, culturels, artistiques. L’avenue M est un projet déjà fini qui devra ouvrir prochainement avec de grandes enseignes, au grand bonheur des habitants de la ville ocre et ses visiteurs.

À quelques jours de l’ouverture officielle, M Avenue a ouvert ses portes, en mode soft-opening, pour accueillir les premiers visiteurs . Le projet s’étend sur un terrain de 5 hectares, avec près de 100.000 mètres carrés de surfaces couvertes et 500 mètres d’avenue pour un investissements d’environ 1 milliard de DH.