Marrakech: arrestation d'un mineur pour son implication dans une affaire de cambriolage

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a arrêté, jeudi matin, un mineur de 17 ans, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de cambriolage par effraction d'une agence de change et vol d'importantes sommes d'argent.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de police de Marrakech avaient été alertés, mercredi matin, du cambriolage d'une agence de change située à l'ancienne médina, précisant que l'auteur s'est introduit dans l'agence après avoir percé un trou dans son mur et s’est emparé de sommes d'argent en monnaie nationale et en devises étrangères, estimées à 2 millions de dirhams.

Les investigations menées par les service de sûreté ont permis l'arrestation du mis en cause et la récupération d'une grande partie de l'argent volé, outre la saisie d'une moto acquise du butin de cet acte criminel, fait savoir la DGSN, ajoutant que d'importants et divers matériels et matières utilisés pour percer le mur ont été saisis, dont une scie, une pioche, un tournevis, des marteaux, des clés, ainsi qu'une chignole.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les circonstances de cette affaire et de déterminer l'implication éventuelle d'autres individus dans cet acte criminel, selon la même source.