Après avoir reçu les premières chutes de neige lors de la saison hivernale, la station de ski d’Oukaïmeden, nichée à une altitude de 2.600 m dans le Haut Atlas, semble retrouver sa splendeur et sa magie au grand bonheur de ses habitants, de ses visiteurs, plus particulièrement les amateurs de sports d’hiver, et des acteurs touristiques.

Située à environ 75 km de Marrakech, cette station, l’une des plus hautes d’Afrique, offre à ses nombreux visiteurs, marocains et étrangers, diverses activités sportives, de divertissement et de découverte qui en font un lieu de visite incontournable.

Outre le ski, qui constitue l’attraction principale de la station pour les professionnels et les moins confirmés, ce joyau naturel plonge ses visiteurs dans une aventure diversifiée, à travers des randonnées et des visites consacrées à la découverte de gravures rupestres et à la promotion des produits du terroir.

Quelques jours après la chute des premières boules de neige, la station, qui contribue largement au rayonnement touristique de la région Marrakech-Safi, a été prise d’assaut par un grand nombre de visiteurs, venus en masse profiter de la beauté de la nature et de l’accueil chaleureux des habitants de la région, connus pour leur hospitalité.

C’est le cas de Hassan, un habitué de cette station venu de Tiznit, qui s’est dit heureux de voir cet espace naturel attirer davantage de visiteurs grâce aux récentes chutes de neige, à l’amélioration de la qualité des services et aux travaux de renforcement des routes.

Accompagné de sa famille, Hassan a confié à la MAP que malgré une saison de neige timide jusqu’à présent, la station de ski d’Oukaïmeden conserve toujours son charme et demeure la destination la plus privilégiée des Marocains en hiver.

Dans le même sillage, Hanane et Ahmed ont relevé que toutes les conditions sont réunies dans la station de ski d’Oukaïmeden pour passer un bon moment en famille ou entre amis, précisant que ce merveilleux site accueille des visiteurs de toutes les villes marocaines ce qui crée une atmosphère conviviale.

Ils ont, par la même occasion, souligné que les récentes chutes de neige vont, sans nul doute, alimenter la nappe phréatique de la région et redynamiser le secteur touristique local.

Mohamed, gérant d’un magasin spécialisé dans la location de tout type de matériel de glisse, a, quant à lui, fait noter que la demande de matériel de glisse dépasse toutes les attentes depuis le retour de la neige à la station, ajoutant que la visite des touristes nationaux et internationaux se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Dans ce contexte, Ali Ait Lhaj, moniteur de ski dans la station depuis 30 ans, a indiqué, dans une déclaration similaire, que les récentes chutes de neige ont métamorphosé la station devenue une destination de choix des visiteurs marocains et étrangers et donné un nouvel élan à l’activité touristique dans l’ensemble de la commune rurale d’Oukaïmeden.

Depuis le retour de la neige, la station connaît un engouement important des visiteurs venus de toutes les régions du Royaume et d’ailleurs, ce qui a contribué à l’essor de toutes les activités développées dans la station, notamment l’hébergement, la restauration et la location de matériel de glisse, assurant que le projet de réhabilitation et de modernisation de cette station touristique attirera davantage de visiteurs, tout en répondant aux besoins croissants des touristes en matière d’infrastructures et de services modernes.

Doté d’un budget total de 148,34 millions de dirhams, financé dans le cadre d’une convention conclue entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) et le Conseil de la région Marrakech-Safi, le projet de restructuration et de valorisation de la station touristique d’Oukaïmeden vise l’aménagement, le renforcement des routes et l’amélioration des services.

Un investissement global de 230 millions de dirhams est également alloué à la modernisation de la station et au développement de nouvelles infrastructures de loisirs.