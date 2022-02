Selon ses organisateurs, le forum se veut « une coalition scientifique et technique régionale africaine et arabe, solide et engagée ».

« Les enjeux environnementaux et sociaux des crises sanitaires: la souveraineté sanitaire et environnementale en Afrique et dans le monde arabe est-elle possible ? » C’est le thème du 1er Forum africain-arabe sur les innovations et les investissements dans les domaines de la santé et l’environnement (AAFII), prévu du 23 au 29 mai prochain, à Marrakech.

L’événement est organisé conjointement par l’ONG Yenda Africa, HELITE, le groupe Écologie Média Maroc, avec le soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l’Observatoire académique de la santé, le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, l’Association africaine pour la recherche clinique (AARC) et plusieurs autres établissements universitaires africains.

L’objectif principal est de promouvoir le concept de la sécurité humaine dans la région africaine, dans le monde arabe et au-delà au niveau international, et ce, pour mieux orienter et intégrer les actions de développement dans leurs dimensions d’innovations et d’encouragement de l’investissement public et privé dans les secteurs clés de la santé et de l’environnement, expliquent les organisateurs.

Le forum comportera plusieurs volets, dont un premier animé par de nouvelles potentialités du monde des médias qui se penchera sur les problématiques de la santé en liaison avec leurs déterminants environnementaux.

La deuxième partie du forum sera animée par d’éminentes personnalités appartenant aux différents domaines de la santé et abordera les aspects de la gouvernance des systèmes de santé, de la souveraineté industrielle pharmaceutique et biomédicale, du rôle des nouvelles technologies et leurs importances dans le développement des systèmes de santé et de la pertinence du développement d’un partenariat stratégique sud-sud dans les secteurs de la santé et de l’environnement.

Le troisième temps de cet événement sera consacré à l’édification d’un réseau africain et arabe de la santé publique. Il sera animé autour d’une « question fondamentale souvent négligée » à savoir les interactions certaines entre la santé animale et la santé humaine.

Le forum comportera également un volet dédié au renforcement des compétences pratiques au profit des professionnels de la santé, sous forme d’ateliers de formation technique.