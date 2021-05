Bonne nouvelle, les vols spéciaux en direction du Maroc ont repris pour les ressortissants marocains bloqués à l’étranger. Toutefois, ils devront se conformer à de nouvelles règles qui prendront effet dès aujourd’hui 8 mai.

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) relevant du ministère du Tourisme vient d’annoncer de nouvelles dispositions pour les ressortissants marocains bloqués à l’étranger et souhaitant rentrer au royaume.

En plus de remplir une déclaration sur l’honneur qui renseigne sur leur état de santé 48h avant leur embarquement et un engagement à respecter les mesures sanitaires, les passagers devront également observer une quarantaine obligatoire de 10 jours dans un des hôtels suivants (avec réservation confirmée et quittance de paiement faisant foi):

Hôtel ONOMO 3 étoiles – Nouaceur

Hôtel ONOMO 4 étoiles – Boulevard El Massira (Anfa)

Hôtel Ibis 3 étoiles – Centre de proximité de Casa-Port (Anfa)

Hôtel Ibis 3 étoiles – Boulevard Abdelmoumen (Anfa)

Hôtel ATLAS 4 étoiles – Nouaceur

Hôtel Delta Atlas 3 étoiles – Boulevard Mohammed V (Anfa)

Les passagers devront également fournir l’autorisation de sortie du territoire national marocain qui leur a été délivrée par les autorités locales et qui leur a permis de quitter le Maroc en plus d’un test PCR négatif de moins de 48 h. Ce dernier sera compléter par un test antigénique rapide à l’arrivée ainsi que d’un autre test PCR le 8 ou 9e jour de la quarantaine.