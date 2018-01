Une Marocaine sélectionnée pour le titre de personnalité de l'année en Allemagne

Soria Moukit, chercheuse Marocaine en sociologie, figure parmi les 12 prétendants au titre de personnalité de l'année en Allemagne.

D'après la parution du mercredi 24 janvier du quotidien Akhbar Alyaoum, Soria Moukit est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'université Uni Trier en Allemagne, et secrétaire générale du centre Ramich. Un centre de grande renommée connu pour ses efforts dans l'éducation et dans la lutte contre le racisme et la ségrégation dans l'état de Saarland en Allemagne.

La chercheuse, originaire de Kenitra, avait par ailleurs été décorée l'année dernière par l'ancien précédent Joachim Gauck, pour son travail associatif dans divers domaines et était de ce fait la seule marocaine décorée parmi 24 allemandes.