Une cinquantaine d’activistes ont participé à ce sit-in symbolique à l’appel de l’AMDH et de la Ligue marocaine pour la défense des droits de l’Homme (LMDDH).

« Oui à la liberté de circulation, non aux accords coloniaux! », ont-ils scandé. « La privation de visas est un acte discriminatoire et raciste », pouvait-on lire sur une pancarte.

Parmi leurs griefs: la non justification du refus des visas, selon eux, et le non remboursement des frais de dossiers.

L’AMDH a reçu des doléances de personnes qui ont été « privées de visas d’une manière inacceptable et injustifiée, alors qu’elles ont des droits ou des intérêts à gérer dans des pays européens, notamment en France », a expliqué à l’AFP Khadija Ryadi, militante de l’AMDH.

Froid dans les relations entre Rabat et Paris

La France est la particulièrement visée, après avoir décidé en septembre 2021 de diviser par deux l’octroi de visas au Maroc et à l’Algérie, arguant de la réticence de ces pays à reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière dans l’Hexagone.

Une décision qualifiée d' »injustifiée » par Rabat et de « grande maladresse » dans les milieux intellectuels.

Ce durcissement a déclenché des vagues d’indignation sur les réseaux sociaux et dans les médias marocains, et jeté un froid dans les relations entre Rabat et Paris.

Néanmoins, des sources diplomatiques françaises assurent que « les taux de refus (de visas) évoqués dans certains médias et relayés par les réseaux sociaux (marocains) sont en décalage total avec la réalité ».

« La campagne étudiante 2022 s’est très bien déroulée, avec un nombre de visas étudiants délivrés équivalent à ce stade à celui de 2021 », assurent ces sources.