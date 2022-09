Vu leur recrudescence, le département du Transport planche sur un « référentiel d’homologation » concernant les trottinettes et vélos électriques.

Bientôt un cadre légal officiel pour l’usage des trottinettes et vélos électriques qui essaiment de plus en plus dans le paysage urbain marocain. En juillet dernier, le département du Transport a adressé une lettre à l’Administration des douanes et impôts indirects pour préparer un «Référentiel d’homologation» relatif aux trottinettes et aux vélos électriques, rapporte «Le Matin», selon des informations exclusives.

Concrètement, ces Engins de déplacement personnel motorisé (EDPM) seront considérés comme des véhicules pouvant circuler sur les rues et routes au même titre qu’une voiture ou une moto. Pour l’importation, ils seront classés dans la catégorie « autres moyens de transport ». De même, ils devront être homologués et seront soumis au système d’assurance comme tout véhicule classique. Un point essentiel pour réglementer et amoindrir les risques d’accidents dans l’espace public.

En France, vingt-quatre personnes sont décédées en 2021 à cause d’accidents de trottinette, et le bilan compte au moins 6000 blessés. Et cela ne va pas en s’améliorant. Depuis le début de l’année, une quinzaine d’accidents mortels liés à des trottinettes ont été enregistrés. Notons qu’en Europe, les trottinettes électriques sont limitées à 25 km/h et doivent avoir un phare avant et arrière ainsi qu’un klaxon. Le conducteur doit porter un gilet réfléchissant et l’utilisation d’un casque (téléphone ou musique) est interdite.

Au Maroc, le socle réglementaire était attendu pour le premier trimestre 2022. La création d’une réglementation dédiée ambitionne d’endiguer les comportements dangereux régulièrement observés et d’inciter les conducteurs à adopter un usage responsable et plus sûr de ces engins. Il s’agit notamment pour les piétons de retrouver une circulation apaisée sur les trottoirs pour les piétons, et en particulier les plus vulnérables: personnes âgées, enfants et personnes à mobilité réduite.

Ainsi, la future réglementation concernera les règles de circulation en et hors agglomération. Elle encadrera également la vitesse maximum autorisée, l’obligation du port du casque et équipements de protection, l’interdiction du transport de personnes et la définition de l’âge minium de conduite.

Pour rappel, le département du Transport préparait déjà en décembre un cadre réglementaire en faveur de la micro-mobilité, incluant les règes de conduite et l’homologation des trottinettes électriques, ainsi que l’encadrement du co-voiturage.