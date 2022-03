Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a appelé, lundi à Rabat, à la promotion des programmes de mobilité internationale des étudiants et chercheurs marocains et britanniques, en tant que levier de convergence culturelle et intellectuelle.

L’université marocaine est constamment soucieuse de former des chercheurs ouverts sur l’environnement international, à travers notamment des possibilités de cotutelles internationales de thèses, a-t-il souligné au cours de la 4ème réunion de la Commission de l’enseignement supérieur Royaume-Uni/Maroc, tenue à Rabat.

Miraoui a mis en avant les questions de la transition énergétique, des changements climatiques, de la transformation numérique et de la sécurité sanitaire dans le déploiement de l’université marocaine et le développement de la recherche scientifique, à la lumière des recommandations du Nouveau modèle de développement (NMD).

Il a sous cet angle plaidé pour une coopération accrue entre les deux pays en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, appelant les établissements d’enseignement supérieur de part et d’autre à promouvoir leurs échanges en termes d’approches pédagogiques.

Cette quatrième réunion de la Commission maroco-britannique de l’enseignement supérieur, organisée en semi-présentiel, s’est articulée autour de trois thèmes principaux relatifs aux partenariats dans le domaine de la recherche scientifique, de la gouvernance et de l’assurance qualité, à savoir l’internationalisation de l’enseignement supérieur, les priorités communes et le développement de stratégies définies par les organisations des deux pays.

Le directeur du British Council Maroc, Tony Reilly, a de son côté indiqué que la réunion est l’occasion de célébrer le partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur, tout en abordant les ambitions à mettre en oeuvre à l’avenir.

Rappelant la réunion inaugurale de l’Enseignement supérieur du Royaume-Uni et du Maroc tenue à Londres en janvier 2020, Reilly a appelé à intensifier la collaboration en matière de recherche entre les deux pays et à déployer davantage de moyens pour y parvenir.

A cet effet, il a souligné la nécessité d’encourager les universités britanniques à établir des partenariats au Maroc, afin de stimuler le partage d’expériences, d’expertises et d’échanges académiques.

Pour sa part, l’envoyé spécial du premier ministre britannique, chargé du commerce avec le Maroc, Andrew Morrison, a rappelé la dimension historique et la place de choix de l’Université Al Quaraouiyine de Fès comme étant la plus ancienne université au monde.

Le responsable britannique a également abordé les différents moyens de promouvoir les relations entre les deux pays dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche académique, en mettant à profit les nouvelles opportunités qui s’offrent en matière de collaboration universitaire.

Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur les diverses initiatives maroco-britanniques dans le domaine de la recherche et de la promotion de l’assurance qualité au sein des universités marocaines. Il s’agit notamment des subventions octroyées pour soutenir la coopération internationale en matière de recherche entre les universités des deux pays, dans le cadre du programme « Liens à travers la Recherche dans l’Environnement », la participation de 60 chercheurs issus de 12 universités publiques marocaines à des sessions de formation à distance pour renforcer leurs compétences en communication dans le cadre du programme « Connexion Chercheur », ou encore la tenue de sessions de formation en matière d’évaluation institutionnelle interne et externe.

En marge de cet évènement, un mémorandum d’entente a été signé par l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ) et l’Agence pour l’assurance qualité de l’enseignement supérieur (QAA) en vue d’élargir les domaines de coopération et de partenariat entre les deux parties.

Cette rencontre, initiée par l’ambassade du Royaume-Uni à Rabat et le British Council Maroc et marquée par la participation de plusieurs responsables académiques et représentants d’institutions de l’enseignement supérieur du Maroc et du Royaume-Uni, fait suite à la troisième réunion de la commission tenue à Kénitra en mars 2021.

La commission maroco-britannique de l’enseignement supérieur s’assigne pour mission le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines académiques et scientifiques en vue de hisser la relation dans ce secteur au rang d’un partenariat stratégique.