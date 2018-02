Au Maroc, la rencontre marquante entre Richard Branson et un chauffeur de taxi

Lors d'un récent séjour au Maroc, où il possède une propriété, le milliardaire britannique Richard Branson a vécu une expérience qu'il a tenu à partager sur son blog.

Souvent, des petites paroles, proférées par un proche, une connaissance, ou un parfait inconnu peuvent avoir un impact très important sur vous et votre façon de voir les choses. C’est ce qui est arrivé au milliardaire britannique Richard Branson lors d’un récent séjour au Maroc. Alors qu’il était à bord d’un taxi, le conducteur du véhicule lui a lâché: «Vous avez fait de l’argent, l’argent ne vous a pas fait». Touché par ces mots, le milliardaire n’a pas pu s’empêcher de partager cette expérience sur son blog, le 22 janvier dernier.

Dans sa note, Branson affirme que le chauffeur de taxi a fait une «remarque vraiment intéressante». Et d’expliquer: «Je n’ai jamais couru après l’argent pour le plaisir d’en avoir, et je ne pense pas que ce soit le plus important lorsqu’on lance une affaire». Pour le patron du groupe Virgin, ce sont le but, la passion et la motivation qui vous mèneront à la ligne d’arrivée, pas les grosses sommes d’argent. «Si l’argent est votre une unique motivation, alors vous ne devriez pas lancer une compagnie», conclut-il.

Richard Branson possède une superbe propriété nichée au pied des montagnes de l’Atlas, «Kasbah Tamadot», qu’il visite «aussi souvent qu’il peut», considérant l’endroit «spécial» pour toute sa famille et ses amis. «Chaque jour que j’y passe est comme un jour d’été en Grande-Bretagne, et c’est comme ça la plupart du temps, même en hiver», a-t-il expliqué dans une précédente note sur son blog. Avant d’acquérir cet hôtel 28 chambres décorées individuellement, le milliardaire était déjà un habitué du Maroc, et plus précisément de la région de Marrakech, pour y avoir effectué des tests quand il s’apprêtait à faire le tour du monde en montgolfière.