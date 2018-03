Maroc-Qatar: voici les accords conclus à Rabat

Onze accords ont été signés à l'issue des travaux de la 7e session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie, tenue ce lundi 12 mars à Rabat.

Onze accords de coopération ont été signés entre le Maroc et le Qatar, ce lundi lors de la 7e session de la Haute commission mixte de coopération entre les deux États. La signature de ces conventions intervient suite à la visite officielle effectuée par le premier ministre du Qatar, Abdellah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani, au Maroc.

Ainsi, les gouvernements des deux pays ont conclu cinq mémorandums d’entente. Ils concernent les domaines de l'agriculture et de l’habitat, le commerce entre les deux pays, et le renforcement de la coopération dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les deux États se promettent d'améliorer les échanges d'informations financières dans ce sens.

Par ailleurs, Bank-al Maghrib et la Banque centrale qatarie ont conclu un accord complémentaire au mémorandum d'entente relatif au contrôle des institutions financières.

Un projet de partenariat visant à former des ressources humaines destinées au secteur de l’aérien, a également été signé entre les deux pays.

Lors de la même session, plusieurs programmes d'exécution ont été signés. Le premier concerne la coopération dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement culturel et artistique entre 2019-2020. Le deuxième touche la coopération industrielle sur l'intervalle 2018-2022, et un troisième programme concerne le domaine de l’artisanat.