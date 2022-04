Il n’y aura pas de remaniement gouvernemental. C’est la réponse du porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à des rumeurs ayant circulé ces derniers jours.

Le ministre des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, répondait aux questions des journalistes à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement, ce jeudi 7 avril.

Dans certains milieux, relayés par plusieurs médias, on évoquait un éventuel remaniement qui coûterait leurs postes à près de cinq ministres qui n’auraient pas donné satisfaction. Chose que plusieurs observateurs écartaient, surtout que ce gouvernement a été nommé et installé il y a moins de six mois.