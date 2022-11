La société d’exploration et de développement Aterian a annoncé avoir découvert des gisements de cuivre et d’argent à haute teneur sur son projet Azrar, récemment acquis au Maroc.

Détenu par la filiale Aterian Resources Ltd, le projet Azrar qui couvre 78,4 km2, est situé dans l’ouest des montagnes de l’Anti-Atlas. Aterian a rapporté la découverte de cuivre et d’argent à haute teneur provenant d’un échantillonnage d’affleurements à Azrar, y compris 3,79% Cu et 23 g/t Ag dans un échantillon de faille breccai.

« Nous sommes heureux d’annoncer les résultats d’échantillonnage de cuivre et d’argent à haute teneur du projet Azrar, qui a été récemment acquis dans le cadre de l’acquisition par la société d’Aterian Resources Limited. Nous sommes impatients de poursuivre l’exploration du projet et des autres actifs de notre portefeuille marocain, qui, selon nous, présentent un potentiel de hausse important », a déclaré Charles Bray, président d’Aterian, ce vendredi 4 novembre.

Aterian a rapporté du cuivre et de l’argent à haute teneur provenant d’un échantillonnage d’affleurements à Azrar, y compris 3,79 % Cu et 23 g/t Ag dans un échantillon de faille breccai. Et les travaux à ce jour ont couvert 50 % de la superficie de 78,4 km2 d’Azrar. La société a déclaré que la minéralisation de cuivre et d’argent avait été identifiée dans cinq zones cibles. Aterian a également signalé avoir cartographié de multiples occurrences d’exploitation minière artisanale historique en roche dure.

La minéralisation fait référence au processus par lequel les minéraux sont concentrés dans les roches ou le sol. Les résultats d’échantillonnage, menés dans moins de 50 % de la zone du projet, ont confirmé que la minéralisation de cuivre et d’argent a été identifiée dans cinq zones cibles, ce qui fournit des résultats prometteurs pour le projet.

Ainsi, les résultats d’Aterian ont corroboré les observations antérieures faites lors de la reconnaissance initiale selon lesquelles des formations géologiques prospectives pour des dépôts stratiformes de cuivre-argent hébergés dans des sédiments et des brèches de contact étaient présentes dans la zone du projet.

Rappelons qu’au Maroc, Alterian compte 15 «projets à fort potentiel», couvrant une superficie totale de 762 kilomètres carrés.