La situation des barrages au Maroc s’est encore améliorée sous l’effet des pluies et des chutes de neige des derniers jours, a annoncé lundi le ministère de l’Équipement et de l’Eau.



Le niveau de remplissage des barrages a atteint 28,4%, soit un volume de réserves de plus de 4,77 milliards de m3, selon les chiffres du département chargé de la gestion de l’Eau. Il s’agit d’une hausse de plus de 5% (1 milliard de m3) en comparaison avec la même période de l’année dernière (3,74 milliards de m3 – 23,23%).

بموارد مائية مُتوفّرة تصل إلى 4779 مليون م³💦.. النسبة الإجمالية لملء السدود بالمغرب تصل إلى 28,4% إلى غاية يوم الإثنين 06 يناير 2025💧🇲🇦

Les dernières précipitations ont profité essentiellement aux régions du Sud-Est, du Nord et du Centre, avec une amélioration enregistrée au niveau du Loukkos, de Bouregreg-Chaouia, de Draa-Oued Noun et d’Oum Er Rbia.

Plus en détails, le barrage Guir-Ziz-Rheris affiche un taux de remplissage de 55,72%. Les barrages du Loukkos, de Sebou et de la Moulouya enregistrent, respectivement, des taux de remplissage de 45,61%, 37,33% et 37,22%. Au barrage Youssef Ibn Tachfine, on constate un taux de remplissage de 46,04%.

Toutefois, malgré les dernières intempéries et l’ensemble des actions mise en œuvre, la situation hydrique du Maroc reste difficile. Le ministère appelle donc tous les citoyens à éviter les gaspillages et à faire des économies dans l’utilisation de l’eau.