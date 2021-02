Un programme d’échange entre étudiants marocains et israéliens sera mis en route. L’accord prévoit également le jumelage d’écoles secondaires.

Interviewé par la radio israélienne «Kan», le ministre marocain de l’Education, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi a annoncé la signature d’un accord avec l’État hébreu.

L’accord porte sur le lancement d’un programme d’échange pour les étudiants et de jumelage d’écoles secondaires, rapporte l’agence Anadolu. Par ailleurs, des programmes seront mis en place dans des lycées pour permettre aux élèves des deux pays de produire des vidéos et partager leur expérience éducative dans leurs pays respectifs, indique pour sa part le média local i24.

De plus, des concours éducatifs en arabe et en hébreu seront lancés dans les écoles des deux pays, rapporte la même source. Le ministre marocain et son homologue israélien, Yoav Gallant, se sont également donné pour but d’encourager les élèves dans le domaine culturel et seront amenés à produire des performances artistiques lors des prochaines célébrations de la Mimouna.

Pour rappel, le Maroc a inclus dans les programmes scolaires l’étude du patrimoine juif marocain en cours d’histoire-géographie et éducation civique. Une décision prise avant la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et qui avait été chaleureusement saluée par la communauté juive du Maroc.