Dans un entretien accordé au journal Al Quds Al Arabi, le chef de la diplomatie algérienne assure que son pays a le sentiment de « faire face à l’entité sioniste ».

C’est la troisième réaction officielle algérienne à la visite du ministre de la Défense israélien Benny Gantz au Maroc, comme le souligne TSA Algérie. Après le président Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la nation Salah Goudjil, le ministre des Affaires étrangères algérien a commenté à son tour le déplacement de Benny Gantz au royaume, dans un entretien avec le journal Al Quds Al Arabi paru le 28 novembre.

Evoquant l’influence et la coopération de son pays au niveau arabe et international, Ramtane Lamamra a d’abord assuré que l’Algérie « s’est éloignée pendant plusieurs années de le scène arabe et internationale, notamment lors delà décennie noire ».

Lire aussi: Visite de Benny Gantz: « Honte », « trahison »… le président algérien jette l’opprobre sur le Maroc

Les complots visant l’Algérie « n’ont cependant pas cessé », a-t-il ajouté, estimant que son pays a désormais le sentiment de « faire face à l’entité sioniste que nous avions l’habitude de combattre avec nos frères arabes ». Cette « entité sioniste », selon Laamamra, « se trouve maintenant à nos frontières et signe des accords militaire, sécuritaire et de renseignement avec le voisin, le frère et l’ami ».

« Malgré cela, nous cherchons à réunir les Arabes lors du prochain sommet (de la Ligue arabe prévu en mars prochain en Algérie) pour parvenir à une position commune en faveur des droits du peuple palestinien et de la réadhésion à l’Initiative de paix arabe de 2002, sans interférer dans les affaires intérieures des pays qui ont préféré la normalisation », a-t-il ajouté.

« Les ennemis se mobilisent de plus en plus pour porter atteinte à l’Algérie » qui est « visée » par cette visite, avait déjà déclaré jeudi Salah Goudjil, président du Parlement algérien, cité par l’agence officielle APS. « Aujourd’hui, les choses sont claires avec la visite du ministre de la Défense de l’entité sioniste au Maroc, après celle effectuée (en août) par le ministre des Affaires étrangères de cette entité dans ce pays voisin », a-t-il ajouté.