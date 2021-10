Lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Rabat, le chargé d’affaires du bureau de liaison israélien au Maroc, David Govrin, a annoncé la prochaine visite dans la capitale des ministres israéliens de la Défense et de l’Economie, respectivement Benny Gantz et Orna Barbivai. David Govrin, représentant de l’Etat hébreu au Maroc, a révélé dans une conférence de presse tenue à Rabat, un éventuel déplacement au royaume du ministre de la Défense, Benny Gantz, et de la ministre de l’Economie, Orna Barbivai. « Le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid s’est rendu au Maroc il y a deux mois, et il est prévu que le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre israélien de l’Economie se rendent également au Maroc », a-t-il déclaré, relayé par le site israélien i24. Govrin a indiqué que ces visites s’inscrivent dans la dynamique de développement des relations entre les deux pays à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines, notamment le commerce et l’économie. Il a souligné également leur impact sur les sociétés marocaine et israélienne.

«Nous nous efforçons toujours de développer et de mettre en réseau des relations dans d’autres domaines, tels que l’eau, l’agriculture et les énergies renouvelables », a-t-il ajouté, mentionnant les progrès tangibles dans les relations académiques, culturelles et éducatives entre les deux pays.