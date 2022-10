En visite officielle au Maroc, le ministre français a rendu hommage mercredi à Stéphane Sachet, qui était proviseur du lycée Lyautey à Casablanca.

Olivier Becht était présent mercredi à la cérémonie d’hommage organisée en mémoire du proviseur du lycée français Lyautey, Stéphane Sachet.

« Moment de recueillement au Lycée Lyautey à Casablanca, établissement emblématique du réseau de l’enseignement français à l’étranger dont le proviseur Stéphane Sachet est décédé ce lundi. Nous nous souviendrons de l’excellence de son parcours et de son humanité, reconnues de tous », a tweeté le ministre français chargé du Commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger.

« Le réseau scolaire français au Maroc perd un de ses plus fidèles chefs d’établissement », a écrit le 19 octobre l’ambassade de France dans un tweet. « Très expérimenté, dévoué, loyal, travailleur acharné, toujours dans l’écoute et le débat, il a porté haut et fort les projets du pôle Casablanca-Mohammedia. Nos pensées vont à son épouse, ses enfants et tous ses proches », a-t-elle ajouté.

1/2 Hommage par le ministre @becht_olivier à la mémoire de Stéphane Sachet, proviseur du @PoleLyautey.

Stéphane Sachet, qui était aussi depuis 2020 chef du Groupement d’établissements en gestion directe de l’Agence française de l’enseignement à l’étranger (AEFE) de Casablanca-Mohammedia, est décédé le 17 octobre dans une clinique de Casablanca. Plusieurs personnalités et anciens élèves de l’établissement lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.