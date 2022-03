Symbole d’apaisement diplomatique, l’ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, a regagné son poste, quelques jours seulement après le soutien de Madrid au Maroc pour son initiative d’autonomie de ses provinces du Sud.

«C’est un plaisir de retourner travailler à Madrid et de renforcer les relations entre l’Espagne et le Maroc», a déclaré l’ambassadrice Karima Benyaich peu après son arrivée à Madrid le dimanche 20 mars 2022 à l’agence de presse espagnole EFE.

L’ambassadrice rappelée par Rabat il y a plus de dix mois s’est dite «heureuse et satisfaite» de son retour, notant qu’une «nouvelle étape s’ouvre dans les relations entre les deux pays, et qu’elle sera importante».

«Nous sommes des pays-frères, et c’est un honneur de contribuer à approfondir nos relations», a conclut l’ambassadrice du royaume à Madrid.

En mai 2021, Karima Benyaich avait été convoquée par l’ex-ministre espagnole des Affaires étrangères Arancha Gonzalez Laya suite à la crise migratoire survenue à Sebta.

La diplomate avait alors affirmé, dans une déclaration accordée à l’agence espagnole Europa Press, que Madrid devait assumer les conséquences de ses actes en référence à l’accueil sous une fausse identité du chef du Polisario Brahim Ghali, hospitalisé pour des complications liées au coronavirus.

Le 18 du même mois, le royaume avait finalement décidé de rappeler l’ambassadrice pour consultation.

Aujourd’hui, la crise diplomatique entre Rabat et Madrid semble être définitivement enterrée. Un communiqué du cabinet royal, rendu public le 18 mars, indiquait que «l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend» au sujet du Sahara.

Un revirement confirmé par Madrid qui s’est dite engagée à garantir « la souveraineté et l’intégrité territoriale » du Maroc dans le cadre de « la nouvelle étape » entamée entre les deux pays.