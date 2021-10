Des sources du côté espagnol affirment que la reprise des liaisons maritimes entre le Maroc et son voisin du nord est «imminente» et certains s’y prépareraient déjà. Toutefois, aucune communication officielle n’a été faite à ce propos.

Le Maroc pourrait relancer ses liaisons maritimes avec l’Espagne à partir du 1 er novembre, rapporte le média local El Confidencial Digital. La même source, citant des sources douanières évoque également la réouverture des frontières avec les enclaves de Sebta et Melilla.

Les sources espagnoles affirment que la reprise se ferait avec la levée de l’état d’urgence sanitaire au Maroc, qui reste tout de même en vigueur jusqu’au 10 novembre. L’excitation est telle que des mesures «discrètes» sont déjà prises à Algésiras et Sebta où l’on se prépare à accueillir à nouveau des touristes, indique la même source.

De plus les agences de transports et les services de douanes prévoient d’augmenter leurs effectifs à partir de novembre et afin de se préparer aux vacances de Noël et de fin d’année, poursuit-on.

À noter que les autorités marocaines n’ont fait aucun commentaire au sujet d’une éventuelle reprise de la liaison maritime, ni au sujet des deux frontières avec les enclaves. Le royaume n’a pas inclus les ports espagnols dans l’opération Marhaba 2021 et avait décidé unilatéralement de la fermeture de la frontière avec Sebta en 2019 et celle avec Melilla en 2018.