Le Maroc élu Secrétaire général de la Fédération des géomètres francophones

Le Maroc a été élu récemment à Lomé, au Togo, Secrétaire général de la Fédération des géomètres francophones (FGF) à l'occasion de l'Assemblée générale de cette organisation internationale.

L'Assemblée générale de la FGF, tenue à l'occasion de la première journée des 6ème Universités internationales de perfectionnement de la FGF (7, 8 et 9 mars 2018), a été marquée par l'élection, à l'unanimité, du Maroc au poste de Secrétaire général, en la personne de Khalid Yousfi, président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (ONIGT), indique un communiqué de l'Ordre transmis mardi à la MAP.

Outre M. Yousfi, le nouveau bureau de la FGF est désormais composé du Belge Marc Vandershcueren (président), le Sénégalais Samba Ndogo (vice-président) et le Français Jean François Dalbin (trésorier), précise la même source. De même, l'Assemblée générale a décidé d'organiser les prochaines Universités internationales de perfectionnement de la FGF à Rabat en novembre 2018, poursuit la même source.

Créée en 2005 à Rabat, la FGF, qui réunit 27 organisations d'ingénieurs géomètres des pays francophones de trois continents, dont 18 pays de l'Afrique francophone, a tenu les 7, 8 et 9 mars les 6ème Universités de perfectionnement de la FGF à Lomé au Togo, sous le thème "Les objectifs du développement durable: le rôle du géomètre". La FGF est devenue le principal réseau francophone au monde des professionnels et enseignants qui exercent des activités s'appliquant à la mesure de la Terre, à sa représentation à toutes échelles, à la définition et à l'estimation des biens et à l'aménagement du territoire, selon le communiqué. L'ONIGT est une institution nationale créée en vertu de la loi 30-93 et dotée de la personnalité morale qui confère à l'Ordre les pouvoirs de réglementer et de gérer l’exercice de la profession d’Ingénieur Géomètre Topographe (IGT) au Maroc.