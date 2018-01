Le Maroc, deuxième pourvoyeur de jihadistes en Libye

Un rapport de l'institut Washington du proche Orient a révélé que les Marocains se tiennent en deuxième position dans le classement des étrangers les plus présents dans les camps de Daech en Libye.

D'après le rapport "The others: Foreign Fighters in Libya" (les autres: combattants étrangers en Libye, ndlr) établi par l'institut Washington, le nombre de combattants Marocains ayant rejoint les rangs de Daech est estimé à 300 combattants. D'autre part, les combattants Tunisiens de l'EI se dressent en première position avec 1500 combattants recensés en Libye et les combattants Algériens occupent ,quant à eux, la troisième position avec 130 combattants.

Toujours selon le même rapport, environ 1000 femmes, dont 300 tunisiennes, sont présentes dans les rangs de Daech. Le rôle de ces femmes consisteraient surtout à "soutenir" leurs maris combattants ainsi qu'à procréer.

Daech se serait par ailleurs installée en Libye après que l'état islamique a perdu ses capitales syrienne et irakienne. Une situation qui inquièterait l'union européenne vu sa proximité avec la Libye.