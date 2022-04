Un couple de militants LGBTIQ+ espagnols a récemment réalisé une ascension dans le Haut Atlas marocain pour sensibiliser et «apporter leur grain de sable», disent-ils.

Jaume Peiró et Álex González, surnommé le «Couple climbers» (couple d’alpinistes, en français), se sont rendus les 22 et 23 avril courant au Maroc pour y réaliser leur projet «Action Queer», combinant randonnée et sensibilisation aux droits des personnes LGBTIQ+.

Le couple espagnol, qui s’est déjà rendu dans plusieurs autres pays, a réussi à se frayer un chemin jusqu’au sommet du mont Oujdad dans le Haut-Atlas marocain, racontent-ils au média espagnol Levante.

«C’était génial», ont-ils confié au même média ibérique.

«C’est un plaisir de pouvoir apporter notre grain de sable à la communauté marocaine de l’escalade avec cette nouvelle ligne qui attend avec impatience une première répétition», a affirmé le couple avec fierté.

Mais au-delà du challenge sportif, le couple est venu sensibiliser aux droits du collectif LGBTIQ+. «Nous nous rendons compte de la chance que nous avons et du travail qu’il reste à faire pour qu’un jour tous les enfants qui remplissent aujourd’hui les salles de classe soient demain libres d’aimer qui ils veulent, en laissant de côté les préjugés et les limites avec lesquels ils vivent aujourd’hui», ont déclaré Jaume et Álex.