Météo: des températures entre 39 et 46°C attendues d’ici samedi au Maroc

Un temps chaud est prévu du mardi au samedi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 39 et 46°C, a annoncé mardi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Dans un bulletin météorologique spécial, la DGM indique que des températures allant de 42 à 44°C concerneront mardi les provinces Assa-Zag, Errachidia, Es-Semara, Tata, Zagora et l’intérieur d’Aousserd, Boujdour et de Oued Eddahab, alors que des températures entre 39 et 42°C sont attendues le même jour dans les provinces de Beni Mellal, Boulemane, Kelaat des Sraghna, Figuig, Fquih Ben Saleh, Guercif, Jerada, Khenifra, Khouribga, Ouarzazate, Oujda-Angad, Taourirte, Taroudant et Taza.

Une vague de chaleur, avec des températures entre 42 et 46°C, touchera mercredi et jeudi les provinces : Assa-Zag, Errachidia, Es-Semara, Tata, Zagora et l’intérieur d’Aousserd, Boujdour et de Oued Eddahab, tandis que le thermomètre affichera entre 39 et 42°C à Agadir-Ida-Ou-Tanane, Beni Mellal, Boulemane, Chichaoua, Kelaat des Sraghna, Essaouira, Figuig, Fquih Ben Saleh, Guelmim, Guercif, Jerada, Khenifra, Khouribga, Marrakech, Oujda-Angad, Rehamna, Settat, Taourirte, Taroudant, Taza et Youssoufia.

Le vendredi et le samedi, des températures oscillant entre 42 et 46°C concerneront Aousserd, Assa-Zag, Boujdour, Errachidia, Es-Semara, Oued Eddahab, Taroudant, Tata et Zagora, conclut la DGM.